Грабовский: при всей слабости памяти, Нижнекамск в сердце на всю жизнь

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский вспомнил про нижнекамский этап игровой карьеры.
«Нижнекамск вызывает ностальгические и очень тёплые чувства. Все моменты, все воспоминания нахлынули. Здесь начал карьеру как профессиональный хоккеист. Такие моменты не забываются. При всей слабости памяти из-за травм, эти моменты остались на всю жизнь и всегда будут в моём сердце.
Изменились, наверное, магазины — стали другими. Появилось больше кафе. А так, в целом, то же самое всё. А, ледовая арена ещё! Когда играл, её ещё не было. На новой играл только с ЦСКА во время локаута. Но тот матч особо не запомнился, настолько всё быстро было. Только прилетел из Америки, как-то всё так прошло, что и не заметил приезда. Тогда игроком был, думал только о том, как забить гол. Сейчас всё более спокойно", — цитирует Грабовского официальный сайт «зубров».
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