Кормье: моя игра не будет меняться от партнёра к партнёру
Форвард «Ак Барса» Патрис Кормье рассказал, как относится к перестановкам в тройках нападения.
«Петров — отличный игрок. Помню, как играл против него на чемпионате мира среди молодёжных команд в 2009 году в Оттаве. Мы победили в напряженной игре, но уже тогда заметил его и понял, что сильный игрок. Когда приехал в Казань, был рад встретить Кирилла, это хорошее усиление для команды.
Но, по правде говоря, мне не так важно, с кем играю. Я готов к любым тренерским перестановкам. Моя игра не будет меняться от партнёра к партнеру. А «Ак Барсе» много разных хороших нападающих, и я готов играть с любым из них, и буду помогать им улучшать их игру», — цитирует Кормье «Спорт Бизнес Online».
Кормье — о жёстком силовом приёме: если есть возможность, буду хитовать
- 29 сентября 2019
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