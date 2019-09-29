«Трактор» — «Локомотив»: хозяева забросили две шайбы за 2,5 минуты

«Трактор» обыгрывает «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. В ходе второго периода хозяева впереди со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Шайбы хозяев на старте второго периода разделили 2,5 минуты. Сначала челябинцы провели позиционную атаку, Эндрю Кэйлоф ушёл за ворота и отдал на пятак, Кристиан Томас бросил и сам же добил шайбу в сетку! После видеопросмотра арбитры не усмотрели нарушения правил.
Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Следом отличился Томаш Гика. Чех выкатился на убойную позицию и броском низом переиграл Илью Коновалова.
Команды проводят матча в следующих составах:
«Трактор»
Федотов (Сухачёв);
Сергиенко— Виртанен, Томас— Малыхин— Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Гика;
Калинин— Жиляков, Шаров— Шолохов— Коньков;
Бородкин — Ясинский, Фатеев— Карлин— Косов.
«Локомотив»
Коновалов (Лазушин);
Савченко — Накладал, Аверин— Ландер — Рэтти;
Н. Аверин— Кронвалль, Кудрявцев— Свитов— Красковский;
Осипов — Рафиков, Да Коста — Алексеев — Каюмов;
Мисюль, Полунин— Иванов — Коваленко, Ильенко.
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