«Трактор» — «Локомотив»: хозяева забросили две шайбы за 2,5 минуты

«Трактор» обыгрывает «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. В ходе второго периода хозяева впереди со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Шайбы хозяев на старте второго периода разделили 2,5 минуты. Сначала челябинцы провели позиционную атаку, Эндрю Кэйлоф ушёл за ворота и отдал на пятак, Кристиан Томас бросил и сам же добил шайбу в сетку! После видеопросмотра арбитры не усмотрели нарушения правил.

Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Следом отличился Томаш Гика. Чех выкатился на убойную позицию и броском низом переиграл Илью Коновалова.

Команды проводят матча в следующих составах:

«Трактор»



Федотов (Сухачёв);

Сергиенко— Виртанен, Томас— Малыхин— Кэлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Гика;

Калинин— Жиляков, Шаров— Шолохов— Коньков;

Бородкин — Ясинский, Фатеев— Карлин— Косов.



«Локомотив»



Коновалов (Лазушин);

Савченко — Накладал, Аверин— Ландер — Рэтти;

Н. Аверин— Кронвалль, Кудрявцев— Свитов— Красковский;

Осипов — Рафиков, Да Коста — Алексеев — Каюмов;

Мисюль, Полунин— Иванов — Коваленко, Ильенко.

Поднимется ли «Локомотив» с предпоследнего места на Западе?