Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» — «Сочи»: стали известны составы команд

«Торпедо» — «Сочи»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» и «Сочи» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 17:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Зборовский, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Веряев— Ильин— Ураков;
Хауден— Щехура— Варфоломеев, Гончарук.

«Сочи»:

Шикин (Ахметов);
Воробьёв — Эллис, Стрёмвалль — Росен — Коллинз;
Ю. Александров — Бертильссон, Крикунов — Капустин — Шмелёв;
Погоришный — Петров, Алтыбармакян — Точицкий — Старков;
Елизаров — Гордеев, Лугин— Томилин — Архипов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент