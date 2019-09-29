«Торпедо» — «Сочи»: стали известны составы команд
Нижегородское «Торпедо» и «Сочи» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 17:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Зборовский, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Веряев— Ильин— Ураков;
Хауден— Щехура— Варфоломеев, Гончарук.
«Сочи»:
Шикин (Ахметов);
Воробьёв — Эллис, Стрёмвалль — Росен — Коллинз;
Ю. Александров — Бертильссон, Крикунов — Капустин — Шмелёв;
Погоришный — Петров, Алтыбармакян — Точицкий — Старков;
Елизаров — Гордеев, Лугин— Томилин — Архипов.
- 29 сентября 2019
-
16:55
-
16:52
-
16:33
-
16:11
-
16:00
-
15:45
-
15:15
-
14:40
-
14:10
-
13:51
-
13:26
-
13:05
-
12:37
-
12:31
-
12:15
-
12:10
-
11:49
-
11:19
-
11:05
-
10:40
-
10:22
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:11
-
09:03
-
06:22
-
05:25
-
04:53
-
04:35
-
03:58
-
03:16
-
02:25
-
02:00
-
01:28
Партнерский контент