«Торпедо» — «Сочи»: стали известны составы команд

Нижегородское «Торпедо» и «Сочи» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 17:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Зборовский, Бочаров — Белевич — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Веряев— Ильин— Ураков;

Хауден— Щехура— Варфоломеев, Гончарук.

«Сочи»:



Шикин (Ахметов);

Воробьёв — Эллис, Стрёмвалль — Росен — Коллинз;

Ю. Александров — Бертильссон, Крикунов — Капустин — Шмелёв;

Погоришный — Петров, Алтыбармакян — Точицкий — Старков;

Елизаров — Гордеев, Лугин— Томилин — Архипов.