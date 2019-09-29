«Авангард» продлил контракт с Манукяном

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Артёмом Манукяном на один сезон, информирует пресс-служба клуба.

«В прошедшем чемпионате Артем приятно удивил всех болельщиков, отлично справившись с новой для себя ролью. Если в МХЛ он был одним из лучших бомбардиров, то в КХЛ продемонстрировал, что у него в активе есть и другие немаловажные для команды качества: готовность сражаться на каждом сантиметре льда, бросаться под шайбу, изматывать соперника прессингом.

Сейчас Артём восстанавливается после травмы, мы желаем ему скорейшего возвращения на лёд и верим, что он снова будет радовать наших болельщиков своей игрой», — прокомментировал заключение нового соглашения президент клуба Максим Сушинский.