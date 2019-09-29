Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» продлил контракт с Манукяном

«Авангард» продлил контракт с Манукяном
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Артёмом Манукяном на один сезон, информирует пресс-служба клуба.

«В прошедшем чемпионате Артем приятно удивил всех болельщиков, отлично справившись с новой для себя ролью. Если в МХЛ он был одним из лучших бомбардиров, то в КХЛ продемонстрировал, что у него в активе есть и другие немаловажные для команды качества: готовность сражаться на каждом сантиметре льда, бросаться под шайбу, изматывать соперника прессингом.

Сейчас Артём восстанавливается после травмы, мы желаем ему скорейшего возвращения на лёд и верим, что он снова будет радовать наших болельщиков своей игрой», — прокомментировал заключение нового соглашения президент клуба Максим Сушинский.

«Авангард» обыграл ситуацию с травмами лидеров
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент