«Авангард» продлил контракт с Манукяном
Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Артёмом Манукяном на один сезон, информирует пресс-служба клуба.
«В прошедшем чемпионате Артем приятно удивил всех болельщиков, отлично справившись с новой для себя ролью. Если в МХЛ он был одним из лучших бомбардиров, то в КХЛ продемонстрировал, что у него в активе есть и другие немаловажные для команды качества: готовность сражаться на каждом сантиметре льда, бросаться под шайбу, изматывать соперника прессингом.
Сейчас Артём восстанавливается после травмы, мы желаем ему скорейшего возвращения на лёд и верим, что он снова будет радовать наших болельщиков своей игрой», — прокомментировал заключение нового соглашения президент клуба Максим Сушинский.
«Авангард» обыграл ситуацию с травмами лидеров
- 29 сентября 2019
-
16:55
-
16:52
-
16:33
-
16:11
-
16:00
-
15:45
-
15:15
-
14:40
-
14:10
-
13:51
-
13:26
-
13:05
-
12:37
-
12:31
-
12:15
-
12:10
-
11:49
-
11:19
-
11:05
-
10:40
-
10:22
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:11
-
09:03
-
06:22
-
05:25
-
04:53
-
04:35
-
03:58
-
03:16
-
02:25
-
02:00
-
01:28
Партнерский контент