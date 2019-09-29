Хелльберг вошёл в состав СКА на выездную серию, Кочетков и Коскиранта — нет

СКА отправился на третий в сезоне выезд, информирует пресс-служба клуба. 30 сентября в Риге «армейцы» встретятся с местным «Динамо», а 2 октября в Казани сыграют с «Ак Барсом».

На выезд отправились следующие игроки:

Вратари Алексей Мельничук, Иван Налимов, Магнус Хелльберг.



Защитники Данила Галенюк, Ярослав Дыбленко, Артем Земченок, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Василий Токранов.



Нападающие Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Карпов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Олег Ли, Кирилл Марченко, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Владимир Ткачев, Наиль Якупов.

Пропустит поездку финский нападающий Ярно Коскиранта, в свою очередь восстановился после травмы Магнус Хелльберг.