«Трактор» одолел «Локомотив» и прервал серию из четырёх поражений

«Трактор» принимал в Челябинске «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Петериса Скудры. Челябинский клуб одержал первую домашнюю победу в сезоне и прервал серию из четырёх поражений.
Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды отметились тремя голами. Фёдор Малыхин вывел хозяев вперёд, а через две с половиной минуты Томаш Гика реализовал большинство и укрепил преимущество челябинского клуба. Гости ответили голом спустя две минуты — Антон Ландер отличился в формате «5 на 4».
3 октября «Трактор» проведёт выездной матч с минским «Динамо», а «железнодорожники» 1-го числа встретятся в гостях с «Автомобилистом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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