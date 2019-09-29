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«Трактор» одолел «Локомотив» и прервал серию из четырёх поражений

«Трактор» одолел «Локомотив» и прервал серию из четырёх поражений
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» принимал в Челябинске «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Петериса Скудры. Челябинский клуб одержал первую домашнюю победу в сезоне и прервал серию из четырёх поражений.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды отметились тремя голами. Фёдор Малыхин вывел хозяев вперёд, а через две с половиной минуты Томаш Гика реализовал большинство и укрепил преимущество челябинского клуба. Гости ответили голом спустя две минуты — Антон Ландер отличился в формате «5 на 4».

3 октября «Трактор» проведёт выездной матч с минским «Динамо», а «железнодорожники» 1-го числа встретятся в гостях с «Автомобилистом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Томас (Кэлоф) – 21:38' (5x5)   2:0 Гика (Кручинин) – 24:02' (5x5)   2:1 Ландер (Рафиков) – 26:08' (5x4)
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