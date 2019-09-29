«Трактор» одержал первую домашнюю победу за восемь месяцев

«Трактор» принимал в Челябинске «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Петериса Скудры.



До сегодняшнего матча «Трактор» оставался единственной командой в КХЛ, не побеждавшей в родных стенах. С учётом прошлого сезона челябинский клуб проиграл 11 подряд матчей на «Арене-Трактор», последняя домашняя победа датирована 2 февраля — тогда «Трактор» обыграл «Металлург со счётом 3:1.



Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды отметились тремя голами. Фёдор Малыхин вывел хозяев вперёд, а через две с половиной минуты Томаш Гика реализовал большинство и укрепил преимущество челябинского клуба. Гости ответили голом спустя две минуты — Антон Ландер отличился в формате «5 на 4».

Скудра: нынешний состав «Трактора» не позволяет реализовывать моменты