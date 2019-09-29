Рафиков: нельзя чередовать победы с поражениями. В «Локомотиве» это недопустимо

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился эмоциями после выездного матча с «Трактором» (1:2).



«Пропустили два гола, потом побежали отыгрываться, но «Трактор» неплохо действовал в обороне. В принципе, были моменты, но подвела реализация, не хватило везения, в конце матча шайба по ленточке прокатилась.



Что изменилось при новом тренере? Конечно, меняются какие-то нюансы, но рано ещё о чём-то говорить, всего две игры было, постепенно увидите разницу. Конечно, предпоследнее место на Западе расстраивает. Мы всегда боремся за самые высокие места, ещё полсезона впереди, поэтому будем выбираться из этой ямы.



Мы стараемся, не ожидали, что получится такой старт чемпионата. В кризисе виноваты мы, может, где-то немножко недонастроились, нельзя чередовать победы с поражениями. В «Локомотиве» такое недопустимо», — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.