Ардашев: «Локомотиву» не хватило нужных качеств для того, чтобы забить больше

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (1:2).



«Победил сильнейший. Ребята старались выполнить задание на игру, но допустили несколько ошибок, которые превратились в пропущенные голы. В нападении старались навязать противнику активную игру, сегодня вратарь соперника был на высоте. Нашим игрокам, так скажем, не хватило тех качеств, которые необходимы для того, чтобы забивать больше», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды отметились тремя голами. Фёдор Малыхин вывел хозяев вперёд, а через две с половиной минуты Томаш Гика реализовал большинство и укрепил преимущество челябинского клуба. Гости ответили голом спустя две минуты — Антон Ландер отличился в формате «5 на 4».