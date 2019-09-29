«Оттава» отправила Виталия Абрамова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» отправил нападающего Виталия Абрамова в Американскую хоккейную лигу, сообщает официальный сайт канадской команды. Россиянин будет выступать за «Белвилл».



Ранее Абрамов выступал в системе «Коламбус Блю Джекетс», оказавшись в канадской команде в результате крупного февральского обмена, главным активом которого был нападающий Мэтт Дюшейн.



21-летний форвард дебютировал в НХЛ в матче с «Калгари Флэймз» (1:5). Абрамов стал первым россиянином, сыгравшим за «сенаторов», с 2013 года. В дебютной встрече в НХЛ Виталий провёл на льду 13 минут 52 секунды (0,51 – в большинстве, показатель полезности «-3» – худший в команде) и не нанёс бросков в створ. Отметился одним блок-шотом и четырьмя перехватами, также допустил две потери шайбы.

У нападающего «Оттавы» Абрамова диагностировано сотрясение мозга