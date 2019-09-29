Александр Салак близок к подписанию контракта с рижским «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», рижское «Динамо» в скором времени подпишет контракт с голкипером Александром Салаком. Ранее вратарь тренировался у себя на родине с клубом «Кладно», владельцем которого является легендарный Яромир Ягр.
В прошлом сезоне 32-летний чех выступал в ярославском «Локомотиве», проиграв конкуренцию юному Илье Коновалову. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Салак принял участие в 20 матчах, одержав девять побед при коэффициенте надёжности 1,86 и отражая 92,2% бросков по воротам. В плей-офф Кубка Гагарина вратарь сыграл пять матчей. В Континентальной хоккейной лиге Салак выступал также за «Сибирь» и СКА.
Ранее рижский клуб подписал соглашение с другим вратарём — россиянином Андреем Макаровым.
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- 29 сентября 2019
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