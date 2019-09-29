Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Савицкис: «Динамо» Р идёт на риск с Салаком. Надеемся, он станет первым номером

Савицкис: «Динамо» Р идёт на риск с Салаком. Надеемся, он станет первым номером
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал переход в команду голкипера Александра Салака. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Завтра со СКА сыграет Макаров. Салак прилетает завтра, мы рассчитываем, что он будет у нас первым номером. Не вызывает ли опасения, что он пропустил предсезонку и месяц сезона? А что делать, но у нас такая ситуация. Что-то вызывает опасение, но мы пойдём на риск. Он опытный, известный вратарь, мы надеемся, что он станет первым номером.

Сейчас у нас четыре вратаря, троих оставим, наверное, с одним придётся расстаться. Во вторник будет совет директоров, после которого по всем примем решение», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Александр Салак тренируется с клубом Яромира Ягра
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент