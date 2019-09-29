Савицкис: «Динамо» Р идёт на риск с Салаком. Надеемся, он станет первым номером
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал переход в команду голкипера Александра Салака. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
«Завтра со СКА сыграет Макаров. Салак прилетает завтра, мы рассчитываем, что он будет у нас первым номером. Не вызывает ли опасения, что он пропустил предсезонку и месяц сезона? А что делать, но у нас такая ситуация. Что-то вызывает опасение, но мы пойдём на риск. Он опытный, известный вратарь, мы надеемся, что он станет первым номером.
Сейчас у нас четыре вратаря, троих оставим, наверное, с одним придётся расстаться. Во вторник будет совет директоров, после которого по всем примем решение», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Александр Салак тренируется с клубом Яромира Ягра
- 29 сентября 2019
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