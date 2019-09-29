10 игроков отправлены клубами НХЛ на драфт отказов
Клубы Национальной хоккейной лиги объявили имена хоккеистов, которые будут отправлены на драфт отказов. На драфт отказов попали 10 хоккеистов.
«Бостон Брюинз»: голкипер Максим Лагас;
«Тампа-Бэй Лайтнинг»: нападающий Даник Мартель;
«Колорадо Эвеланш»: защитник Кевин Коннотон, нападающие Эй-Джей Грир и Томаc Тайнэн;
«Монреаль Канадиенс»: вратарь Чарли Линдгрен и нападающий Шарль Юдон;
«Лос-Анджелес Кингз»: защитник Пол Ладью и нападающий Марио Кемпе;
«Калгари Флэймз»: нападающий Зак Ринальдо.
Примечательно, что контракт с Ринальдо также был подписан сегодня, 29 сентября.
В течение 24 часов хоккеиста может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. В противном случае игрок отправится в Американскую хоккейную лигу.
12 игроков отправлены клубами НХЛ на драфт отказов
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