10 игроков отправлены клубами НХЛ на драфт отказов

Клубы Национальной хоккейной лиги объявили имена хоккеистов, которые будут отправлены на драфт отказов. На драфт отказов попали 10 хоккеистов.

«Бостон Брюинз»: голкипер Максим Лагас;

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: нападающий Даник Мартель;

«Колорадо Эвеланш»: защитник Кевин Коннотон, нападающие Эй-Джей Грир и Томаc Тайнэн;

«Монреаль Канадиенс»: вратарь Чарли Линдгрен и нападающий Шарль Юдон;

«Лос-Анджелес Кингз»: защитник Пол Ладью и нападающий Марио Кемпе;

«Калгари Флэймз»: нападающий Зак Ринальдо.

Примечательно, что контракт с Ринальдо также был подписан сегодня, 29 сентября.

В течение 24 часов хоккеиста может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. В противном случае игрок отправится в Американскую хоккейную лигу.