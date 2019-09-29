Защитник «Каролины» издевательски обыграл Дмитрия Орлова

«Вашингтон Кэпиталз» обыгрывает «Каролину Харрикейнз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. После первого периода команда Тодда Рирдена впереди со счётом 2:1.

Защитник «ураганов» Бретт Песке отметился издевательским обыгрышем российского защитника Дмитрия Орлова. Песке прокинул шайбу мимо Дмитрия, в результате чего воспитанник новокузнецкого хоккея упал на лёд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL GIfs.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. Финскому форварду ассистировал Андрей Свечников. «Столичная» команда отыгралась спустя четыре минуты усилиями Ти Джея Оши. Вывел вперёд «Кэпиталз» Якуб Врана, передачей на пустые ворота отметился Евгений Кузнецов.