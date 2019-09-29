Уилсон пытался подраться с игроком на скамейке «Каролины»

«Вашингтон Кэпиталз» обыгрывает «Каролину Харрикейнз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. В ходе третьего периода команда Тодда Рирдена впереди со счётом 3:2.

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон на исходе второго периода заработал дисциплинарный штраф. Он хотел вызвать на бой игрока, уже находящегося на скамейке запасных «Харрикейнз».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Иэна Оланда.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. Финскому форварду ассистировал Андрей Свечников. «Столичная» команда отыгралась спустя четыре минуты усилиями Ти Джея Оши. Вывел вперёд «Кэпиталз» Якуб Врана, передачей на пустые ворота отметился Евгений Кузнецов. Во втором периоде Оши оформил дубль, реализовав двойной численный перевес. В начале третьего периода отличился Нино Нидеррайтер.