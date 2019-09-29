«Чикаго» победил немецкий «Айсбэрен» в выставочном матче в Берлине

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» победил немецкий «Айсбэрен» в выставочном матче Берлине. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Чикаго».

В составе «ястребов» отличились Джонатан Тэйвз, Алекс Нюландер и Давид Кампф, поразивший пустые ворота. Автором единственной шайбы «Айсбэрена» стал Шон Бэкман.

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 3 октября. В первом матче «Сент-Луис» на домашней арене сыграет с «Вашингтоном». Помимо этого матча в первый игровой день «Оттава» на выезде сыграет с «Торонто». «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» проведёт домашнюю встречу с «Сан-Хосе».

Четыре команды примут участие в 2019 году в НХЛ Global Series и сыграют в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября проведут матч в Праге (Чехия). «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух играх в Стокгольме (Швеция), матчи пройдут 8 и 9 ноября.