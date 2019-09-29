«Вашингтон» обыграл «Каролину», Свечников набрал два очка

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Тодда Рирдена.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. Финскому форварду ассистировал Андрей Свечников. «Столичная» команда отыгралась спустя четыре минуты усилиями Ти Джея Оши.

Вывел вперёд «Кэпиталз» Якуб Врана, передачей на пустые ворота отметился Евгений Кузнецов. Во втором периоде Оши оформил дубль, реализовав двойной численный перевес.

В начале третьего периода отличился Нино Нидеррайтер. Спустя три минуты Чандлер Стивенсон восстановил перевес «Вашингтона» в две шайбы. Впоследствии Ахо с передачи Свечникова сократил разницу в счёте, однако спасти матч «Каролина» не сумела.