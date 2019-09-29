Ридер, не забивший ни одного гола в прошлом сезоне НХЛ, пробился в «Калгари»
Немецкий нападающий Тобиас Ридер подписал однолетний двусторонний контракт с «Калгари Флэймз», информирует пресс-служба клуба. Зарплата игрока составит $ 700 тыс.
Ранее Тобиас находился в «Калгари» на пробном контракте. В пяти предсезонных матчах за «Флэймз» Ридер набрал 4 (2+2) очка. В последнем контрольном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2) он забил два гола.
В 67 матчах минувшего регулярного чемпионата за «Эдмонтон» 26-летний форвард сделал 11 голевых передач, не сумев забросить ни одной шайбы. Ридер был выбран «Ойлерз» в четвёртом раунде драфта 2011 года под общим 114-м номером.
В 379 матчах за пять сезонов в НХЛ за «Аризону Койотс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Ойлерз» он набрал 128 (55+73) очков.
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