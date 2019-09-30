Макканн — о возможности заменить Кросби: я не Сид, хотя и желал бы им быть

Нападающий «Питтсбург Пингвинз" Джаред Макканн ответил на вопрос, будет ли он готов заменить получившего травму Сидни Кросби.

Если Сидни не сможет сыграть в первых матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, крайний нападающий Макканн может занять его место центрального нападающего в первой тройке нападения «Пингвинз».

«Я не Сид, хотя и желал бы им быть. Мне просто надо фокусироваться на обязанностях центрфорварда. Мне кажется, что в обороне я ответственный игрок.

Конечно, по сравнению с флангом всё немного по-другому из-за смены позиций и нахождения в разных точках. Так что мне надо просто сфокусироваться и быть готовым, если мои услуги понадобятся", — цитирует Макканна пресс-служба НХЛ.