Зыков подрался с Кейном в матче «Вегас» — «Сан-Хосе»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков подрался с нападающим «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном во время предсезонного матча НХЛ. Встреча прошла на «Ти-Мобайл Арене» в Вегасе и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.



В середине второго периода Зыков уронил Кейна, после чего хоккеисты сошлись в поединке. В результате оба получили по две минуты штрафа. Через полминуты после возвращения на лёд Зыков и Кейн вновь нашли друг друга и продолжили драку. Оба хоккеиста заработали ещё по 5 штрафных минут.



Всего по итогам матча Зыков заработал 9 штрафных минут, Кейн — 27. Кейн также помог в этом матче Данилу Юртайкину забить гол, сделав голевую передачу вместе с Томашем Гертлом.



Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Jeff Paul.