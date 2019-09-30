Зыков подрался с Кейном в матче «Вегас» — «Сан-Хосе»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков подрался с нападающим «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном во время предсезонного матча НХЛ. Встреча прошла на «Ти-Мобайл Арене» в Вегасе и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В середине второго периода Зыков уронил Кейна, после чего хоккеисты сошлись в поединке. В результате оба получили по две минуты штрафа. Через полминуты после возвращения на лёд Зыков и Кейн вновь нашли друг друга и продолжили драку. Оба хоккеиста заработали ещё по 5 штрафных минут.
Всего по итогам матча Зыков заработал 9 штрафных минут, Кейн — 27. Кейн также помог в этом матче Данилу Юртайкину забить гол, сделав голевую передачу вместе с Томашем Гертлом.
Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Jeff Paul.
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