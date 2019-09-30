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«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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Выйдет ли «Ак Барс» в лидеры Востока и проиграет ли «Магнитка» очередной матч?

Выйдет ли «Ак Барс» в лидеры Востока и проиграет ли «Магнитка» очередной матч?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 30 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей.

— «Адмирал» — «Сибирь»
— «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар»
— «Ак Барс» — «Нефтехимик»
— «Авангард» — «Металлург» Мг
— «Динамо» М — «Йокерит»
— «Динамо» Р — СКА

Пройти опрос можно на PlayBuzz.

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