Выйдет ли «Ак Барс» в лидеры Востока и проиграет ли «Магнитка» очередной матч?
Сегодня, 30 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей.
— «Адмирал» — «Сибирь»
— «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар»
— «Ак Барс» — «Нефтехимик»
— «Авангард» — «Металлург» Мг
— «Динамо» М — «Йокерит»
— «Динамо» Р — СКА
Пройти опрос можно на PlayBuzz.
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