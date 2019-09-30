Гюнцель: значение Кросби для «Питтсбурга» невозможно переоценить

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель прокомментировал травму капитана Сидни Кросби, который может пропустить старт сезона.



«Я не очень уверен в том, что происходит, но потерю такого игрока надо компенсировать сообща. Кросби — очень хороший игрок, значение которого для нас переоценить невозможно», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



32-летний Кросби на протяжении всей карьеры в НХЛ защищает цвета «Питтсбург Пингвинз». В составе клуба из штата Пенсильвания форвард трижды завоёвывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, на его счету две золотые медали Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи (2010, 2014) в составе сборной Канады и победа на чемпионате мира (2015). В 2016 году Кросби стал победителем Кубка мира, а также был признан самым ценным хоккеистом турнира.

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