Аликин: «Амур» возвращается в кубковую гонку, мы в двух победах от зоны плей-офф

Голкипер хабаровского «Амура» Евгений Аликин поделился мнением об атмосфере в команде.
«Мы выходим из неудачной полосы. Команда бьётся в каждом матче, всё на тоненького, в одну шайбу. Да, есть поражения, но если заглянуть в таблицу, то мы в двух победах от зоны плей-офф, а впереди ещё пять десятков игр.
В команде профессиональная, позитивная атмосфера, руководство нас поддерживает, тренеры объясняют, где нужно добавлять, город болеет хоккеем. Так что возвращаемся в кубковую гонку.
Жёсткая конкуренция с Лангхамером? Не важно, кого тренеры ставят на игру, я по крайней мере отношусь к этому спокойно. Мы с Мареком помогаем друг другу, поддерживаем. Повторюсь, для вратарской линии самое главное, чтобы команда побеждала», — цитирует Аликина Russia-Hockey.
- 30 сентября 2019
-
10:45
-
10:04
-
09:42
-
09:25
-
09:15
-
07:08
-
06:23
-
06:13
-
06:05
-
00:25
-
00:00
- 29 сентября 2019
-
23:27
-
23:15
-
23:02
-
22:43
-
22:25
-
22:10
-
21:45
-
21:32
-
21:10
-
21:02
-
20:44
-
20:14
-
20:01
-
19:48
-
19:19
-
19:00
-
18:48
-
18:29
-
18:14
-
18:09
-
17:56
-
17:23
-
17:10
-
16:55