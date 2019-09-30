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Аликин: «Амур» возвращается в кубковую гонку, мы в двух победах от зоны плей-офф

Аликин: «Амур» возвращается в кубковую гонку, мы в двух победах от зоны плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер хабаровского «Амура» Евгений Аликин поделился мнением об атмосфере в команде.

«Мы выходим из неудачной полосы. Команда бьётся в каждом матче, всё на тоненького, в одну шайбу. Да, есть поражения, но если заглянуть в таблицу, то мы в двух победах от зоны плей-офф, а впереди ещё пять десятков игр.

В команде профессиональная, позитивная атмосфера, руководство нас поддерживает, тренеры объясняют, где нужно добавлять, город болеет хоккеем. Так что возвращаемся в кубковую гонку.

Жёсткая конкуренция с Лангхамером? Не важно, кого тренеры ставят на игру, я по крайней мере отношусь к этому спокойно. Мы с Мареком помогаем друг другу, поддерживаем. Повторюсь, для вратарской линии самое главное, чтобы команда побеждала», — цитирует Аликина Russia-Hockey.

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