Аликин: «Амур» возвращается в кубковую гонку, мы в двух победах от зоны плей-офф

Голкипер хабаровского «Амура» Евгений Аликин поделился мнением об атмосфере в команде.



«Мы выходим из неудачной полосы. Команда бьётся в каждом матче, всё на тоненького, в одну шайбу. Да, есть поражения, но если заглянуть в таблицу, то мы в двух победах от зоны плей-офф, а впереди ещё пять десятков игр.



В команде профессиональная, позитивная атмосфера, руководство нас поддерживает, тренеры объясняют, где нужно добавлять, город болеет хоккеем. Так что возвращаемся в кубковую гонку.



Жёсткая конкуренция с Лангхамером? Не важно, кого тренеры ставят на игру, я по крайней мере отношусь к этому спокойно. Мы с Мареком помогаем друг другу, поддерживаем. Повторюсь, для вратарской линии самое главное, чтобы команда побеждала», — цитирует Аликина Russia-Hockey.

Запросы высокие, отдача слабая. 9 иностранцев, отдыхающих на старте сезона Клубы КХЛ рассчитывали на этих игроков, как на лидеров, но пока их проще выгнать на мороз, чем платить деньги.