«Адмирал» — «Сибирь»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча клубов состоится сегодня, 30 сентября, начало игры — в 12:30 мск.



«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист — Лалонд, Вихарев — Юнг — Бакош;

Мищенко — Ибатуллин, Лисин — Петров — Бутузов;

Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Островский — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А.Стрельцов.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Пиганович — Ермаков, Шарос — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Алексеев, Казаков — Торченюк — Михайлов;

Морозов, Ефремов, Первушин — Комаров — Романцев.