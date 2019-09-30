Суббэн: каждый матч с «Рейнджерс» и «Айлендерс» будет принципиальным

Защитник клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн поделился мнением о противостоянии с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс» в грядущем регулярном чемпионате НХЛ.
«Главным станет то, какое место команда займёт в турнирной таблице, как она будет играть в ключевых матчах. Когда я был в составе „Монреаля“, помню, как мы относились к встречам с „Торонто“. Это был принципиальный соперник. Но матчи против „Бостона“ значили больше в силу нашего турнирного положения. У всех трёх команд очень хорошие составы, против всех будет очень тяжело играть. Каждый матч между нами будет принципиальным. Это же здорово!» — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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