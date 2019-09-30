Сергеев: выезд прошёл неудовлетворительно, у «Салавата» не было командной игры

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев поделился ожиданиями от серии домашних матчей.



«Выездную серию оцениваю неудовлетворительно. Да, получилось выиграть матч со «Спартаком», отыгрались с 0:2, это позитивный момент. В остальном у нас не было полноценной командной игры, поэтому проиграли.



Вчера был выходной, сегодня уже работали на тренировке – делали определённые упражнения, которые должны нам помочь добиться результата.



«Торпедо» и «Северсталь» — очень хорошие команды. «Торпедо» вообще сейчас здорово играет, хорошо начали сезон. У них была пара-тройка игр, когда они делали крутые камбэки. Поэтому будет очень хорошая игра. В игре с «Северсталью» все видели, что без энергии, хорошей борьбы, командной игры будут проблемы. Надеемся, что домашние стены, болельщики на «Уфа-Арене» помогут нам с поддержкой», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Сегодня за «Салават», завтра за «Спартак». Секс-символ Уфы обвиняют в измене «Забыла, как это слово звучит», — сказала Наталья Кларк. Ответ Ульяны Тригубчак был весьма резким.