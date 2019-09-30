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Мельничук, Васильев и Плотников — лучшие игроки недели в КХЛ

Мельничук, Васильев и Плотников — лучшие игроки недели в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов четвёртой недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Алексей Мельничук (СКА), в трёх матчах одержавший две победы (лучший результат недели), а в игре с ЦСКА его команда уступила в серии буллитов (2:3 Б). 21-летний голкипер отразил 94,37% бросков по своим воротам и показал на неделе коэффициент надежности 1,30.

Лучшим защитником стал Валерий Васильев («Амур»), вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах и набравший в них 2 (2+0) очка. Во встрече с «Адмиралом» защитник забросил победную шайбу, которая помогла его команде одержать первую победу в сезоне.

Лучшим нападающим признан Сергей Плотников (СКА), вместе с командой одержавший победы в двух из трёх матчей недели и набравший в них 6 (2+4) очков. Нападающий петербургского клуба не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности и набирал очки в каждой встрече.

Лучшим новичком также признан голкипер Алексей Мельничук (СКА).

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