47-летний Ягр забил гол в чемпионате Чехии шикарным броском

Форвард хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр отметился заброшенной шайбой в матче чемпионата Чехии с «Оломоуцем» (4:3 ОТ). Легендарный 47-летний хоккеист забил свой второй гол в сезоне, поразив ворота соперника шикарным кистевым броском. Напомним, Ягр является владельцем «Кладно» и перед сезоном сбросил больше десятка килограммов для обретения формы.
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Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».
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