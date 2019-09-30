Коледов: «Салават» провалил первые периоды во всех матчах выезда

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился мнением об итогах выездной серии.



«На мой взгляд, второй и третий периоды всех матчей провели совсем неплохо. Провальными были первые периоды во всех трех матчах. Вопросы по большинству – мы работаем над этим. Надеемся, что в дальнейшем все будет хорошо. Меньшинство, по сравнению с тем годом, стало похуже, но оно улучшается с каждой игрой. Поэтому, я думаю, что все будет нормально.



Хватит ли времени на работу над ошибками? Разница во времени была небольшая – не так как с Китаем, Владивостоком. Поэтому два дня вполне нормальный срок. Плюс между первой и второй игрой дома тоже будет пауза – времени хватит. Время будет использовано для адаптации, разобрать игру после «Торпедо»: что получится, что не получится. Нам предстоит домашний матч, домашние трибуны. Надо будет сыграть по-другому, выиграть матч.



Что касается «Торпедо», то команда хорошо играет: и в прошлом, и в нынешнем сезоне. Если посмотреть их игры, то они умеют, проигрывая, вытаскивать матч. Поэтому мы будем готовы к этому. Будет интересный матч, хорошая борьба. Приезжают хорошие команды – мы дадим бой», — цитирует Коледова официальный сайт «Салавата Юлаева».