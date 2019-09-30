«Адмирал» — «Сибирь»: Лалонд в драке натянул свитер на голову Алексееву

Во втором периоде матча «Адмирала» из Владивостока и новосибирской «Сибири» драку устроили защитники Шон Лалонд и Константин Алексеев. Канадский игрок нанёс значительно больше ударов и сумел натянуть игровой свитер на голову оппоненту.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист — Лалонд, Вихарев — Юнг — Бакош;

Мищенко — Ибатуллин, Лисин — Петров — Бутузов;

Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Островский — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А.Стрельцов.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Пиганович — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Алексеев, Казаков — Торченюк — Михайлов;

Морозов, Ефремов, Первушин — Комаров — Романцев.