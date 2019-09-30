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«Адмирал» — «Сибирь»: Лалонд в драке натянул свитер на голову Алексееву

«Адмирал» — «Сибирь»: Лалонд в драке натянул свитер на голову Алексееву
Хоккей / КХЛ 0

Во втором периоде матча «Адмирала» из Владивостока и новосибирской «Сибири» драку устроили защитники Шон Лалонд и Константин Алексеев. Канадский игрок нанёс значительно больше ударов и сумел натянуть игровой свитер на голову оппоненту.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Адмирал»:

Олкинуора (Красоткин);
Альмквист — Лалонд, Вихарев — Юнг — Бакош;
Мищенко — Ибатуллин, Лисин — Петров — Бутузов;
Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Островский — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А.Стрельцов.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Пиганович — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Алексеев, Казаков — Торченюк — Михайлов;
Морозов, Ефремов, Первушин — Комаров — Романцев.

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