Хартли: у «Металлурга» выдался ужасный старт. Такое бывает в хоккее
Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился ожиданиями от домашнего матча с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 30 сентября, начало игры — в 19:30 мск.
«Соперник пока внизу турнирной таблицы, но «Металлург» — команда хорошего уровня. У них выдался ужасный старт, такое бывает в хоккее. Посмотри на их состав, он заставляет относиться к «Металлургу» с уважением. Так что нам, с нашими травмами, нужно быть полностью готовыми. Парни должны проявлять характер и отдавать всё возможное на льду, показывать свой лучший хоккей. Пока у нас неплохо получалось. Ни в коем случае нельзя недооценивать соперника, у них очень хорошие игроки», — рассказал Хартли клубному телевидению.
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