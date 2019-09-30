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«Адмирал» отыгрался с 0:2 и победил «Сибирь»

«Адмирал» отыгрался с 0:2 и победил «Сибирь»
Хоккей / КХЛ 0

Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б. Для подопечных Николая Заварухина поражение стало третьим в последних пяти встречах.

Счёт в матче был открыт в концовке первого периода удачным броском отметился нападающий «Сибири» Александр Шаров. На 30-й минуте подопечные Николая Заварухина упрочили преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Юусо Пустинена. «Адмирал» сумел отыграться только в концовке основного времени, голы на свой счёт записали защитники Шон Лалонд и Адам Альмквист. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии сильнее оказались хозяева, решающий буллит выполнил Адам Альмквист.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2019, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шаров (Хабаров, Сятери) – 18:17' (5x5)   0:2 Пуустинен (Йокипакка, Руохомаа) – 29:27' (5x4)   1:2 Лалонд (Юнг) – 57:34' (5x4)   2:2 Альмквист (Бакош) – 58:39' (6x5)   3:2 Альмквист – 65:00' ( ПБ)
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