«Адмирал» отыгрался с 0:2 и победил «Сибирь»

Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б. Для подопечных Николая Заварухина поражение стало третьим в последних пяти встречах.
Счёт в матче был открыт в концовке первого периода удачным броском отметился нападающий «Сибири» Александр Шаров. На 30-й минуте подопечные Николая Заварухина упрочили преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Юусо Пустинена. «Адмирал» сумел отыграться только в концовке основного времени, голы на свой счёт записали защитники Шон Лалонд и Адам Альмквист. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии сильнее оказались хозяева, решающий буллит выполнил Адам Альмквист.
- 30 сентября 2019
-
15:07
-
14:52
-
14:37
-
14:00
-
13:54
-
13:22
-
12:47
-
12:32
-
12:19
-
11:59
-
11:38
-
11:31
-
10:59
-
10:45
-
10:04
-
09:42
-
09:25
-
09:15
-
07:08
-
06:23
-
06:13
-
06:05
-
00:25
-
00:00
- 29 сентября 2019
-
23:27
-
23:15
-
23:02
-
22:43
-
22:25
-
22:10
-
21:45
-
21:32
-
21:10
-
21:02
-
20:44