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Овечкин: нам просто нужно быть на стороне Кузнецова. Мы поможем ему

Овечкин: нам просто нужно быть на стороне Кузнецова. Мы поможем ему
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал неудачный для команды плей-офф и поделился мнением о ситуации с Евгением Кузнецовым, дисквалифицированным на три матча из-за употребления кокаина.

«Урок в том, что, когда проигрываешь, ты хочешь опять выиграть. Хорошо, что каждый год есть возможность бороться за Кубок Стэнли. К сожалению, мы проиграли в прошлом сезоне, но победитель может быть только один из 31 команды. Жаль, что это были не мы, но в этом году, думаю, поборемся снова.

Все хотели победить, повторить успех 2018 года. К сожалению, в седьмой игре, даже ведя 3:1, мы проиграли. Пройди мы дальше, еще неизвестно, чем бы всё закончилось. Спросите у любых игроков, чьи команды уступили в первом или втором раунде — они скажут то же самое.

Как я могу поддержать Кузнецова? Просто буду делать, что могу. Конечно, он совершил ошибку и понимает это. Он извинился, а нам надо просто быть на его стороне. И стараться делать все, чтобы он вернулся. Мы его поддерживаем. Он совершил большую ошибку, а мы поможем ему», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

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