И. Макаров: «Металлург» — топ-команда. Посмотрите на их состав

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Игорь Макаров поделился ожиданиями от домашнего матча с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 30 сентября, начало игры — в 19:30 мск. Напомним, команда Ильи Воробьёва занимает последнее место в Восточной конференции, заработав шесть очков в 11 матчах чемпионата.



«Металлург» – топ-команда. Посмотрите на их состав, он очень приличный. Это будет зрелищная, хорошая, принципиальная игра.



Какие главные выводы нужно сделать после игры со «Спартаком»? В игре «5 на 5» нужно прибавить, больше забивать, закрывать вратаря. То, что мы делаем в большинстве, и идут голы. Это же надо делать «5 на 5», — рассказал Макаров клубному телевидению «Авангарда».