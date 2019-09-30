«Виннипег» следит за ситуацией с Бафлином
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал ситуацию с защитником Дастином Бафлином. Опытный игрок обороны дисквалифицирован клубом за неявку в тренировочный лагерь.
«На данный момент у меня нет никаких новостей. Статус-кво сохраняется, но мы следим за ситуацией», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при показателе полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли он набрал 8 (2+6) очков. У него четвёртый год пятилетнего контракта со среднегодовой зарплатой $ 7,6 млн. В этом сезоне он должен был заработать $ 8 млн, а через год — $ 6 млн.
«Виннипег» дисквалифицировал Дастина Бафлина
- 30 сентября 2019
-
18:16
-
18:04
-
17:37
-
17:22
-
17:11
-
16:54
-
16:26
-
15:52
-
15:22
-
15:07
-
14:52
-
14:37
-
14:00
-
13:54
-
13:22
-
12:47
-
12:32
-
12:19
-
11:59
-
11:38
-
11:31
-
10:59
-
10:45
-
10:04
-
09:42
-
09:25
-
09:15
-
07:08
-
06:23
-
06:13
-
06:05
-
00:25
-
00:00
- 29 сентября 2019
-
23:27
-
23:15
Партнерский контент