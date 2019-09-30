«Виннипег» следит за ситуацией с Бафлином

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал ситуацию с защитником Дастином Бафлином. Опытный игрок обороны дисквалифицирован клубом за неявку в тренировочный лагерь.



«На данный момент у меня нет никаких новостей. Статус-кво сохраняется, но мы следим за ситуацией», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при показателе полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли он набрал 8 (2+6) очков. У него четвёртый год пятилетнего контракта со среднегодовой зарплатой $ 7,6 млн. В этом сезоне он должен был заработать $ 8 млн, а через год — $ 6 млн.

«Виннипег» дисквалифицировал Дастина Бафлина