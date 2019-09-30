«Торонто» отправил Егора Коршкова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» отправил нападающего Егора Коршкова в фарм-клуб. Об этом информирует официальный сайт «кленовых листьев». 23-летний хоккеист будет защищать цвета «Торонто Марлиз» в Американской хоккейной лиге.



В сезоне-2018/19 Коршков провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В девяти играх плей-офф россиянин записал на свой счёт три результативные передачи. Всего в КХЛ провёл 172 матча (все — в составе «железнодорожников»), забросил 24 шайбы и отдал 41 голевую передачу.



Коршков выбран «Торонто» на драфте-2016 под 31-м номером.



В 2016 году Коршков защищал цвета молодёжной сборной России на чемпионате мира в Хельсинки. Он стал обладателем серебряной медали и набрал 8 (2+6) очков в семи играх турнира.

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