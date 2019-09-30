Заварухин: «Сибирь» хорошо играла 58 минут, но матч длится дольше

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с «Адмиралом» (2:3 Б).
«Показали 58 минут хорошей игры, классно действовали в обороне, создавали моменты. А затем пропустили в меньшинстве и при игре в формате «5 на 6» упустили соперника на пятачке. Матч длится 60 минут, и столько же надо работать на льду», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.
Счёт в матче был открыт в концовке первого периода удачным броском отметился нападающий «Сибири» Александр Шаров. На 30-й минуте подопечные Николая Заварухина упрочили преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Юусо Пустинена. «Адмирал» сумел отыграться только в концовке основного времени, голы на свой счёт записали защитники Шон Лалонд и Адам Альмквист. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии сильнее оказались хозяева, решающий буллит выполнил Альмквист.
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