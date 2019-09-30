Кучеров — второй среди лучших игроков по версии NHL Network, Овечкин — шестой

Эксперты NHL Network в преддверии нового сезона составили список 50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги.
На первом месте расположился капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на втором — нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на третьем — капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В первую пятёрку также вошли нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял шестое место, на седьмом расположился форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, на восьмом — капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков. Девятое место занял защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс, десятое — защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский занял 15-е место, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — 21-е, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — 28-е, голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский — 30-е, нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко — 40-е.
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