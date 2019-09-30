«Нью-Йорк Рейнджерс» отправил Кравцова и Шестёркина в фарм-клуб
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил голкипера Игоря Шестёркина и нападающего Виталия Кравцова в фарм-клуб. Об этом сообщает пресс-служба «синерубашечников». Хоккеисты начнут сезон в Американской хоккейной лиге.
В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.
23-летний Шестёркин провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражает 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.
В первом матче нового регулярного чемпионата команда Дэвида Куинна встретится с «Виннипег Джетс» (4 октября).
Наставник «Рейнджерс» объяснил, почему из Кравцова может вырасти хороший игрок
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