«Динамо» М — «Йокерит»: Бочаров займёт место в воротах бело-голубых
Московское «Динамо» и «Йокерит» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 30 сентября, начало — в 19:30 мск.
В ворота бело-голубых вернулся Иван Бочаров, пропустивший предыдущую встречу со СКА.
«Динамо» М:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Григорьев — Лямин, Муранов — Игумнов — Алексеев;
Прибыльский — Огурцов, Михайлов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Хаапала — Контиола — Мяналайнен;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О’Нилл;
Эронен — Кивистё, Йоэнсуу — Регин — Мозес;
Рясянен, Оксанен — Пильстрём — Анттила.
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