«Динамо» М — «Йокерит»: Бочаров займёт место в воротах бело-голубых

Московское «Динамо» и «Йокерит» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 30 сентября, начало — в 19:30 мск.



В ворота бело-голубых вернулся Иван Бочаров, пропустивший предыдущую встречу со СКА.



«Динамо» М:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;

Григорьев — Лямин, Муранов — Игумнов — Алексеев;

Прибыльский — Огурцов, Михайлов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Хаапала — Контиола — Мяналайнен;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О’Нилл;

Эронен — Кивистё, Йоэнсуу — Регин — Мозес;

Рясянен, Оксанен — Пильстрём — Анттила.