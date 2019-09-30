«Авангард» и «Металлург» объявили составы на матч в Балашихе
«Авангард» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 30 сентября, начало — в 19:30 мск.
В ворота омского клуба вернулся Игорь Бобков, а нападающий Никита Щербак выйдет на лёд в первом звене.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Пивцакин — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;
Бондарев — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Макаров;
Потапов — Пьянов — Кошелев.
«Металлург»:
Галимов (Кошечкин);
Антипин — Бирюков, Локтионов — О'Делл — Козун;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Расмуссен — Кулёмин;
Дронов — Матушкин, Потехин — Галузин — Паршин;
Ольшанский, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.
- 30 сентября 2019
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