«Авангард» и «Металлург» объявили составы на матч в Балашихе

«Авангард» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 30 сентября, начало — в 19:30 мск.



В ворота омского клуба вернулся Игорь Бобков, а нападающий Никита Щербак выйдет на лёд в первом звене.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Пивцакин — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;

Бондарев — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Макаров;

Потапов — Пьянов — Кошелев.



«Металлург»:



Галимов (Кошечкин);

Антипин — Бирюков, Локтионов — О'Делл — Козун;

Береглазов — Яковлев, Мозякин — Расмуссен — Кулёмин;

Дронов — Матушкин, Потехин — Галузин — Паршин;

Ольшанский, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.