«Тампа» отправила нападающего Волкова в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» отправил нападающего Александра Волкова в фарм-клуб. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Кейли Челиос.
Российский форвард начнёт предстоящий сезон в составе «Сиракьюз Крэнч». В сезоне-2018/19 22-летний нападающий провёл 74 матча в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги, записав на свой счёт 23 заброшенные шайбы и 25 результативных передач при показателе полезности «+26» и 61 минуте штрафного времени. В плей-офф на счету игрока одна заброшенная шайба в четырёх матчах с показателем полезности «-2».
«Тампа-Бэй» начнёт новый сезон домашним матчем с «Флоридой Пантерз», который состоится 4 октября. Начало встречи — в 2:00 мск.
Главный тренер «Тампы» Купер: у Волкова хороший бросок, он здорово катается
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