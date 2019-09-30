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«Тампа» отправила нападающего Волкова в АХЛ

«Тампа» отправила нападающего Волкова в АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» отправил нападающего Александра Волкова в фарм-клуб. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Кейли Челиос.

Российский форвард начнёт предстоящий сезон в составе «Сиракьюз Крэнч». В сезоне-2018/19 22-летний нападающий провёл 74 матча в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги, записав на свой счёт 23 заброшенные шайбы и 25 результативных передач при показателе полезности «+26» и 61 минуте штрафного времени. В плей-офф на счету игрока одна заброшенная шайба в четырёх матчах с показателем полезности «-2».

«Тампа-Бэй» начнёт новый сезон домашним матчем с «Флоридой Пантерз», который состоится 4 октября. Начало встречи — в 2:00 мск.

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