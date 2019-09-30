Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

20-летний голкипер Жуков покинул фарм-клуб «Торонто»

20-летний голкипер Жуков покинул фарм-клуб «Торонто»
Хоккей / Прочие 0

Голкипер Максим Жуков начнёт новый сезон в Хоккейной лиге Восточного побережья.

Как сообщает Elite Prospects, 20-летний россиянин покинул «Торонто Марлиз», фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс», и отправился в «Ньюфаундленд Граулерс». До переезда в Северную Америку Жуков находился в системе «Локомотива».

В прошлом сезоне Жуков выступал в Хоккейной лиге Онтарио в составе «Бэрри Колтс». Он провёл 19 встреч, отражая 90% бросков и пропуская 3,43 шайбы в среднем за матч. Кроме того, Жуков защищал цвета «Грин-Бэй Гэмблерс» в Хоккейной лиге США. Он принял участие в 24 матчах, пропуская 3,94 шайбы и отражая 88,2% бросков.

«Торонто» начнёт новый сезон в НХЛ домашним матчем с «Оттавой Сенаторз». Встреча состоится 3 октября, начало — в 2:00 мск.

«Торонто» отправил Егора Коршкова в АХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент