20-летний голкипер Жуков покинул фарм-клуб «Торонто»
Голкипер Максим Жуков начнёт новый сезон в Хоккейной лиге Восточного побережья.
Как сообщает Elite Prospects, 20-летний россиянин покинул «Торонто Марлиз», фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс», и отправился в «Ньюфаундленд Граулерс». До переезда в Северную Америку Жуков находился в системе «Локомотива».
В прошлом сезоне Жуков выступал в Хоккейной лиге Онтарио в составе «Бэрри Колтс». Он провёл 19 встреч, отражая 90% бросков и пропуская 3,43 шайбы в среднем за матч. Кроме того, Жуков защищал цвета «Грин-Бэй Гэмблерс» в Хоккейной лиге США. Он принял участие в 24 матчах, пропуская 3,94 шайбы и отражая 88,2% бросков.
«Торонто» начнёт новый сезон в НХЛ домашним матчем с «Оттавой Сенаторз». Встреча состоится 3 октября, начало — в 2:00 мск.
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