«Авангард» разорвал оборону «Магнитки» в большинстве

«Авангард» принимает в Балашихе «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Во втором периоде при счёте 1:0 хозяева отлично разыграли большинство, и Сергей Шумаков отметился точным броском практически в пустые ворота.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Пивцакин — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;

Бондарев — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Макаров;

Потапов — Пьянов — Кошелев.



«Металлург»:



Галимов (Кошечкин);

Антипин — Бирюков, Локтионов — О'Делл — Козун;

Береглазов — Яковлев, Мозякин — Расмуссен — Кулёмин;

Дронов — Матушкин, Потехин — Галузин — Паршин;

Ольшанский, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.