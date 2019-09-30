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«Авангард» разорвал оборону «Магнитки» в большинстве

«Авангард» разорвал оборону «Магнитки» в большинстве
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» принимает в Балашихе «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во втором периоде при счёте 1:0 хозяева отлично разыграли большинство, и Сергей Шумаков отметился точным броском практически в пустые ворота.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Пивцакин — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;
Бондарев — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Макаров;
Потапов — Пьянов — Кошелев.

«Металлург»:

Галимов (Кошечкин);
Антипин — Бирюков, Локтионов — О'Делл — Козун;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Расмуссен — Кулёмин;
Дронов — Матушкин, Потехин — Галузин — Паршин;
Ольшанский, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.

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