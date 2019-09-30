«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в татарстанском дерби

«Ак Барс» принимает в Казани «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Ак Барс» одержал третью победу подряд.
Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды забросили три шайбы на двоих: Эмиль Галимов вывел хозяев вперёд, на что «волки» ответили результативным броском Дениса Казионова, а в концовке периода Джастин Азеведу вернул лидерство казанскому клубу. На 45-й минуте преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Андрей Педан. Мэтт Уайт сократил отставание в счёте до минимума.
2 октября «Ак Барс» встретится в Казани со СКА, а «Нефтехимик» в этот же день примет в Нижнекамске «Йокерит».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 30 сентября 2019
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