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«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в татарстанском дерби

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в татарстанском дерби
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» принимает в Казани «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Ак Барс» одержал третью победу подряд.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды забросили три шайбы на двоих: Эмиль Галимов вывел хозяев вперёд, на что «волки» ответили результативным броском Дениса Казионова, а в концовке периода Джастин Азеведу вернул лидерство казанскому клубу. На 45-й минуте преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Андрей Педан. Мэтт Уайт сократил отставание в счёте до минимума.

2 октября «Ак Барс» встретится в Казани со СКА, а «Нефтехимик» в этот же день примет в Нижнекамске «Йокерит».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Галимов (Викстранд, Ткачёв) – 28:26' (5x5)   1:1 Казионов – 30:46' (5x5)   2:1 Азеведу (Кормье, Яруллин) – 36:04' (5x5)   3:1 Педан (Ткачёв, Фрэттин) – 44:11' (5x5)   3:2 Уайт (Мёрфи, Митчелл) – 51:32' (5x5)
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