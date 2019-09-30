Галузин отметился первым голом в составе «Металлурга»
«Авангард» принимает в Балашихе «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
На 49-й минуте нападающий Владимир Галузин отметился первым голом в составе «Магнитки». До переезда в Магнитогорск форвард выступал в составе «Торпедо».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Пивцакин — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;
Бондарев — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Макаров;
Потапов — Пьянов — Кошелев.
«Металлург»:
Галимов (Кошечкин);
Антипин — Бирюков, Локтионов — О'Делл — Козун;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Расмуссен — Кулёмин;
Дронов — Матушкин, Потехин — Галузин — Паршин;
Ольшанский, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.
- 30 сентября 2019
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