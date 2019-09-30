«Авангард» одолел «Металлург» и нанёс сопернику четвёртое поражение подряд

«Авангард» принимал в Балашихе «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Боба Хартли.
«Ястребы» вышли вперёд на 13-й минуте стараниями Тейлора Бека, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке Сергей Шумаков отметился голом в большинстве, а через пять минут нападающий «Авангарда» оформил дубль. На 49-й минуте гости отыграли один гол стараниями Владимира Галузина, забросившего первую шайбу в составе новой команды. На последней минуте Эрик О'Делл сократил отставание до минимума, но на большее гостей не хватило.
«Авангард» одержал третью победу в последних четырёх матчах регулярного чемпионата, а «Магнитка» потерпела четвёртое поражение подряд.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 30 сентября 2019
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