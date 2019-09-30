Зарипов установил рекорд чемпионатов России по количеству матчей

«Ак Барс» принимал в Казани «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Ак Барс» одержал третью победу подряд.



Капитан казанского клуба Данис Зарипов провёл 1200-й матч в чемпионатах России. Он стал первым игроком, кому покорилась эта отметка.



Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды забросили три шайбы на двоих: Эмиль Галимов вывел хозяев вперёд, на что «волки» ответили результативным броском Дениса Казионова, а в концовке периода Джастин Азеведу вернул лидерство казанскому клубу. На 45-й минуте преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Андрей Педан. Мэтт Уайт сократил отставание в счёте до минимума.