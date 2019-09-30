Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Зарипов установил рекорд чемпионатов России по количеству матчей

Зарипов установил рекорд чемпионатов России по количеству матчей
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» принимал в Казани «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Ак Барс» одержал третью победу подряд.

Капитан казанского клуба Данис Зарипов провёл 1200-й матч в чемпионатах России. Он стал первым игроком, кому покорилась эта отметка.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды забросили три шайбы на двоих: Эмиль Галимов вывел хозяев вперёд, на что «волки» ответили результативным броском Дениса Казионова, а в концовке периода Джастин Азеведу вернул лидерство казанскому клубу. На 45-й минуте преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Андрей Педан. Мэтт Уайт сократил отставание в счёте до минимума.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент