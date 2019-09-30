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Квартальнов: «Ак Барсу» было непросто, игроки «Нефтехимика» вышли заряженными

Квартальнов: «Ак Барсу» было непросто, игроки «Нефтехимика» вышли заряженными
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (2:1).

«Эта игра тяжело давалась. Вкатывались непросто. Думаю, после двух побед с большим счётом не должно быть особенного настроя у команды.

Татарстанское дерби» — принципиальная игра. У «Нефтехимика» были заряженные ребята, хотели показать и доказать… Нам было непросто. Как я уже сказал в раздевалке, такие матчи тоже нужно играть. Более того — эти встречи нужно выигрывать», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды забросили три шайбы на двоих: Эмиль Галимов вывел хозяев вперёд, на что «волки» ответили результативным броском Дениса Казионова, а в концовке периода Джастин Азеведу вернул лидерство казанскому клубу. На 45-й минуте преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Андрей Педан. Мэтт Уайт сократил отставание в счёте до минимума.

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